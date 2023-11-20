نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 70.. تعرف على آخر أعمال أحمد صيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان أحمد صيام، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده فهو من مواليد 20 نوفمبر 1953 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة، نشأته في حي شعبي، ويعد واحدًا من الفنانين أصحاب التاريخ الكبير والمشرف بالسينما والدراما المصرية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال أحمد صيام..

وكان اخر اعمال أحمد صيام هو مسلسل “ليلة السقوط”، وجسد خلال الأحداث شخصية «أبوالوليد» قاضى القضاة، حيث كان يستخدم كل آيات الدين لأهوائه الشخصية، فهو من يقوم بطلاق وزواج والحكم بالإعدام بتلك الطريقة ويبيح لنفسه ما لا يسمح به لغيره، مسلسل «ليلة السقوط» يعد طفرة في الدراما العربية، وهذا يرجع لعدة أسباب، أهمها الاعتماد على توضيح أن تواجد الدواعش ليس في العراق فقط ولكن في الدول العربية بشكل عام، بالإضافة إلى أنه كشف أسلوبهم الوحشى في التعامل مع السيدات.

وايضا شارك مسلسل منعطف خطر، وتدور أحداث المسلسل حول تعثر المباحث على جثة سلمى الوكيل، الشهيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتابعها مئات الآلاف على تطبيق تيك توك، في سيارة خالد يحيى، المُرشح لرئاسة نادي جماهيري، يُكلف المقدم هشام بالتحقيق في القضية التي تثير الرأي العام، وتتبع الأحداث التحقيقات اليومية لجريمة قتل سلمى، يشارك في بطولة المسلسل الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان باسل خياط، الفنان أحمد صيام، الفنان آدم شرقاوي، الفنان باسم سمرة، الفنانة سلمي أبو ضيف، الفنانة حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين والفنانات.

كما شارك في مسلسل “ طير بينا يا قلبي"، تدور أحداثه مسلسل في إطار اجتماعي خفيف، حول الأسرة المصرية ومشاكلها وكيفية حل تلك المشاكل بطريقة كوميدية كما يتطرق أيضا إلى التعليم وكيفية تعامل الطلاب مع المدرسة وأولياء أمورهم، يشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد صيام، الفنانة ريم مصطفى، الفنانة هالة فاخر، الفنانة سلوي عثمان، الفنان محسن محي الدين، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنان مصطفى هريدي، الطفل سليم مصطفى وغيرهم من الفنانين والفنانات

أحدث أعمال أحمد صيام

ويذكر ان احمد صيام يتجهز لمسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبًا.

حياة أحمد صيام الفنية

قادته الصُدفة لدخول المجال الفني، وذلك عندما اكتشفه المخرج شاكر خضير، حينما كان لا يزال يدرس بالجامعة، فعرض عليه القيام ببطولة مسرحية "كرنفال الأشباح"، الأمر الذي وافق عليه دون تردد، ولكنه اعتبر التمثيل مجرد هواية حتى بعد تخرجه من الجامعة، بدايته في العمل كانت مساعد مخرج، مع المخرج محمد فاضل فى عدد من الأعمال، بعدها عرض عليه المخرج المسرحي جلال الشرقاوي الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ترك الإخراج بسبب المسئولية الكبير التي تكون على عاتق المخرج، حيث أكد بأن الإخراج مسئولية كبيرة، فإذا فشل العمل الذي يلام هو المخرج، وعند نجاحه ينسب الفضل إلى الممثلين، استعان به المخرج فهمي الخولي، لتأدية دور صغير بمسرحية "الرهائن"، مما مهد له الطريق بعد ذلك لتقديم العديد من الأدوار المساعدة، في عشرات الأعمال التلفزيونية.