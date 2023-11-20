نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدقي صخر عن "صوت وصورة": 'القضايا المعروضة في المسلسل مهمة جدًا' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان صدقي صخر، خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، عن دوره في مسلسل" صوت وصورة"، حيث إنه انبهر بدوره وكل تفاصيلها الظاهرية عندما بدأ في قراءة المسلسل، موضحًا أن القضايا التي عُرِضَت في المسلسل هي قضايا مهمة جدًا وأهمها قضية التحرش التي بات المجتمع يعانيها في الفترة الأخيرة، ولكن مع حملات التوعية والمجهودات التي تُبْذَل لمواجهة الظاهرة هبطت إحصائياتها.

أضاف صخر أن قضية الذكاء الاصطناعي التي عرضها المسلسل هي واقع، الذكاء الاصطناعي موجود منذ فترة في حياتنا ولكن بأشكال غير مباشرة، ولكن الآن تعددت صوره مثل ChatGPT، deep fake، مشيرًا إلى أنها مواقع تؤدي مهام متكاملة، مما جعل الناس بدأت تبحث في أمور الذكاء الاصطناعي وتشعر بالقلق حيالها، ولكن مع التوظيف لهذه البرامج بشكل مناسب يُسْتَفَاد منها على أكمل وجه، قال: "التمثيل مع الفنانة حنان مطاوع، أمر أتمناه لأي شخص، التمثيل معها سلس بشكل كبير، كما أنها ممثلة بارعة ودارسة لدورها بشكل ممتاز، وتقمصها للدور كان متفانيًا".

قصة مسلسل صوت وصورة

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.



أبطال مسلسل صوت وصورة

ويذكر ان مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.