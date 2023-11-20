نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. كل ما تريد معرفته عن هند صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الفنانة هند صبرى بعيد ميلادها الـ 44 في 20 نوفمبر، فنانة تونسية حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما والتليفزيون، ونجحت هند في إثبات أن الجنسية لم تكن يومًا عائقًا أمام الإبداع واللغة واللهجة حواجز تنهار أمام الموهبة، قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والتونسية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة هند صبري

من هي هند صبري؟

ولدت هند محمد المولدي الصابري الشهيرة بهند صبري يوم 20 نوفمبر في ولاية قبلي بتونس، وكانت دراستها في مجال بعيدا كل البعد عن الفن، حيث درست الحقوق، وحصلت على إجازة في الحقوق من كلية الحقوق بتونس عام 2001 ثم حصلت على درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر عام 2004.

مسيرة هند صبري الفنية

بدأت مسيرتها في عالم الفن منذ أن كانت في عمر المراهقة، حيث شاركت في الفيلم التونسي الشهير "صمت القصور" عام 1994 والذي قدمت خلاله شخصية عليا، وفي عام ٢٠٠٠ شاركت في فيلم موسم الرجال والذي ظهرت خلاله بشخصية آمنة، لفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة لتسند إليها دور البطولة في فيلم (مذكرات مراهقة) الذي تم إنتاجه عام 2001 والذي يعد من أكثر الأفلام المثيرة للجدل وقت عرضه، حصلت من خلاله على النجومية الفورية في مصر والوطن العربي، وأصبحت في فترة قصيرة من أبرز وأهم الممثلات التونسيات في مصر والعالم العربي.

ابرز أعمال هند صبري

الافلام: صمت القصور، موسم الرجال، مواطن ومخبر وحرامي، مذكرات مراهقة، الكتبية، عرائس الطين، إزاي البنات تحبك، عايز حقي، حالة حب، أحلى الأوقات، بنات وسط البلد، ويجا، لعبة الحب، ملك وكتابة، عمارة يعقوبيان، صباح الفل، الجزيرة، التوربيني، جنينة الأسماك، إبراهيم الأبيض، هليوبوليس، أسماء، لا مؤاخذة، الجزيرة 2، زهرة، الكنز، الممر، الفيل الأزرق، الكنز 2، كيرة والجن، فضل ونعمة.

المسلسلات: 2007 لحظات حرجة، مكتوب، بعد الفراق، عرض خاص، عايزة أتجوز، فيرتيجو، إمبراطورية مين، إستيفا المحققة، نيللي وشريهان، حلاوة الدنيا، هجمة مرتدة، البحث عن علا، لحظات مرئية.