نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. آخر أعمال هند صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الفنانة هند صبرى بعيد ميلادها الـ 44 في 20 نوفمبر، فنانة تونسية حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما والتليفزيون، ونجحت هند في إثبات أن الجنسية لم تكن يومًا عائقًا أمام الإبداع واللغة واللهجة حواجز تنهار أمام الموهبة، قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والتونسية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية آخر أعمال الفنانة هند صبري..

آخر أعمال هند صبري

وكان آخر أعمال هند صبري هو مسلسل مفترق طرق، وتجسد هند صبري، خلال أحداث المسلسل شخصية محامية، تعمل في مكتب المحاماة الذي يمتلكه إياد نصار، بعد أن يدخل زوجها ماجد المصري السجن، بسبب قضايا فساد، وتجمعهما مواقف عديدة خلال عملها في مكتبه، ويضم مسلسل مفترق طرق بجانب الفنانة هند صبري، مجموعة من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، إياد نصار، جومانا مراد، علي الطيب، نهى عابدين، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج محمد مشيش.

وأيضا شاركت في فيلم «فضل ونعمة»، بطولة كل من: ماجد الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وشاركت في مسلسل "البحث عن علا"، بطولة الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر، الفنان هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وانضم إلى العمل نجوم آخرين لم يكونوا في الجزء الأول وهم الفنان باسل خياط، والعمل من تأليف غادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

كما شاركت في فيلم "بنات آلفة" الذي حصد 3 جوائز من مهرجان كان السينمائى، والفيلم من اخراج التونسية كوثر بن هنية، الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه، وايضا شاركت في فيلم "كيرة والجن "الذي يعرض حاليًا في السينمات وتدور أحداث الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي (كيرة) وعبد القادر (الجن) ليشتركا في النضال ضد الاحتلال البريطاني، العمل من بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، هدى المفتي، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، روبي، رزان جمال، ياسين أمير، وآخرون وهو من إخراج مروان حامد.



مسيرة هند صبري الفنية

بدأت مسيرتها في عالم الفن منذ أن كانت في عمر المراهقة، حيث شاركت في الفيلم التونسي الشهير "صمت القصور" عام 1994 والذي قدمت خلاله شخصية عليا، وفي عام ٢٠٠٠ شاركت في فيلم موسم الرجال والذي ظهرت خلاله بشخصية آمنة، لفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة لتسند إليها دور البطولة في فيلم (مذكرات مراهقة) الذي تم إنتاجه عام 2001 والذي يعد من أكثر الأفلام المثيرة للجدل وقت عرضه، حصلت من خلاله على النجومية الفورية في مصر والوطن العربي، وأصبحت في فترة قصيرة من أبرز وأهم الممثلات التونسيات في مصر والعالم العربي.