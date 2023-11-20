انت الان تتابع خبر سعره تجاوز المعقول.. دنيا سمير غانم تثير الجدل بظهورها في مهرجان الفضائيات العربية بفستان الأميرات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تألقت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم خلال تكريمها من مهرجان الفضائيات العربية عن مسلسلها الأخير "جت سليمة" الذي عرض في رمضان الماضي.

وظهرت دنيا سمير غانم بإطلالة جريئة فارتدت فستان أميرات بتصميم A-Line باللونين الأبيض والذهبي من تصميم Edward Arsouni، ويصل سعره إلى 3645 دولار أي ما يعادل 113 ألف جنيه مصري.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور التي يعتذر "أحداث نت" عن نشرها فيما انتقد البعض اطلالتها الجريئة.

مسلسل جت سليمة من بطولة دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.