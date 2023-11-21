بعد انفصالها.. والدة هنا الزاهد تدعمها: "أحن مخلوقة في الدنيا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت شيرين المنزلاوي والدة الفنانه هنا الزاهد على دعم إبنتها بعد انفصالها بشكل رسمي خلال اليومين الماضيين، عن الفنان أحمد فهمي.



شيرين المنزلاوي تقدم الدعم لإبنتها هنا الزاهد



وشاركت شيرين صورة لإبنتها هنا الزاهد، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلقت على الصورة قائلة: “اطيب واحن مخلوقة في الدنيا، ربما يكرمك على قد جمال قلبك”.

إنفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد





وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلالحسابهاالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".





وذلك بعد العديد من الشائعات التي طاردتهم في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينهم، وحدوث الانفصال، وكان آخر ظهور لهم سوياأثناءالعرض الخاص لفيلم مستر أكس، وقد رد فهمي على هذه الشائعات ووصفها بالشائعات السخيفة التي يجب أن لا ننصت إليها.



آخر أعمال هنا الزاهد



ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "سيب وأنا سيب" الذي عرض الشهر الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول ابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.

والعمل من بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، جهاد عصام، وغيرهم من النجوم.







