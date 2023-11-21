انت الان تتابع خبر ابنة نانسي عجرم طلعت ممثلة صاعدة.. وجمالها الخرافي سحر الأنظار (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل تظهر فيه ابنة الفنانة نانسي عجرم إيلا وهي تجسد مشهداً تمثيلياً للممثلة السورية "شكران مرتجى" إعجاب الجمهور.

المقطع التمثيلي الذي انتشر كان قد نُشِرَ عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، والذي ظهرت به "إيلا" وهي جالسة على الأرض، وقد وضعت كمية كبيرة من أحمر الشفاه وقدمت إيلا مشهداً كوميدياً، لكنّها وبسبب صِغر سنها لم تنجح في نقل كل ما يقال من كلمات المشهد الأساسي بشكل صحيح.

وقد نال الفيديو إعجاب آلاف المتابعين، الذين امتدحوا خِفّة ظل إيلا، كما أشادوا بقدراتها التمثيلية في هذه السن المبكرة، حيث تنبأوا لها بمستقبل فني كبير.