نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف وهبي لـ دوت الخليج الفني": كنت خايف من ردود الجمهور على شخصية "حازم".. ونجلاء بدر ساعدتني في "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان الصاعد يوسف وهبي نجاحا كبيرا بعد عرض مسلسل “صوت وصورة “ فاستطاع خطف الأنظار بشخصية” حازم” لذلك يحاور دوت الخليج الفني يوسف وهبي وإليكم نص الحوار:

كيف تم ترشيحك للدور؟



الكاستينج ديريكتور كلمني وعملت أوديشن واتكلمنا عن الشخصية والدور وعن فكرة المسلسل.

كيف استعددت للدور ؟

"فكرت كتير ودرست دور "حازم “ من كل الجوانب بيحب إيه وبيكره إيه وما وجبه التشابه بينا وكمان ركزت على نوع الأغاني اللي بيسمعها”.

يوسف وهبي



هل يوجد تشابه بينك وبين شخصية" حازم "؟

“أنا مش عصبي خالص ومفيش تشابه بيني وبين شخصية (حازم).. أنا وهو مختلفين خالص عن بعض، الحاجة الوحيدة المشتركة هي حبنا للرياضة”.

حدثنا عن كواليس مشهد الضرب بينك وبين صدقي صخر ؟

كان أول مشهد يجمعني بـ صدقي صخر وعمرو وهبة وأخذ مننا تحضيرات كتير، أما كواليسه كانت لذيذة واستمتعت جدًا بالعمل معاهم.



يوسف وهبي يفضل نوعية المسلسلات الطويلة أما القصيرة ؟

أنا أميل لنوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة والجمهور أيضًا يحب الإنجاز بشرط أن يتناول المسلسل قضية مهمة، فالجمهور أصبح يمل من التطويل في الأحداث.

يوسف وهبي مع أميرة الجدامي مراسلة دوت الخليج



الجمهور وصفك بشخص أناني بعد رفضك زواج والدتك "نجلاء بدر " ما ردك على ذلك ؟

“لأني مكنتش مستريح ولا حابب شخصية (إيهاب) وبعد كده بدأت اتقبل الموضوع ولكنها ليست أنانية كان مجرد إحساس”.



حدثنا عن كواليس العمل مع نجلاء بدر ؟

الفنانة نجلاء بدر لذيذة واستمتعت جدًا بالعمل معها وكانت بتساعدني دائمًا لو في حاجه مش عارفها.

هل تتابع ردود الأفعال على السوشيال ميديا ؟

بتابع ردود الأفعال دائمًا ومبسوط بنجاح المسلسل وبيجيلي كومنتات غريبة.

يوسف وهبي مع أميرة الجدامي مراسلة دوت الخليج



هل كان لديك مخاوف لتقديمك هذه الشخصية ؟

"بالفعل كنت خايف وفكرت كتير في الموضوع ده، بس حاولت أخذ الجانب الإيجابي وحاولت أوصل للي وصل (حازم) لكده وهي كانت الضغوط اللي بيتعرض ليها وهي مقتل والده ومعرفته أنه متحرش، فحبيت أن الناس تتعاطف معاه بعيدًا عن عصبيته.

يوسف وهبي



ما أكتر مشهد كانا صعبا بالنسبة لك ؟

“أصعب مشهد كان مشهد الخناق مع أخويا في المطبخ ومكانش ينفع نعيد كتير لأن كام فيه تكسير كتير وحصل فيه توتر ”.



حدثنا عن مشاركتك في فيلم "الحريفة" والمنافسة بين أبطال العمل ؟

“فيلم (الحريفة) معظمه شباب ومكانش في منافسة خالص لأننا كلنا نفس الأعمار ومقتنع دائمًا أن أعمل اللي عليا والرزق ده بتاع ربنا فمش يشوفها منافسة، وبأخذها بطريقة إيجابية أكتر إني اتطور نفسي،والعمل كان معاهم لذيذ.. فالكواليس دائمًا كانت هزار وخفيفة”.

يوسف وهبي

حدثنا عن كواليس العمل مع نور النبوي فيلم" الحريفة "؟

“مفيش منافسة بيني وبين نور النبوي، انا ونور نعرف بعض من زمان وكنا مع بعض في المدرسة، وكنا مبسوطين جدًا بالعمل مع بعض".