صدقي صخر يشوق جمهوره لأحداث "صوت وصورة".. (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان صدقي صخر جمهوره لأحداث مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع والذي يعرض حاليًا على منصة «watch it»، وشاشة قناة dmc.



صدقي صخر يشوق متابعيه

وشارك صدقي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهر فيها وهو يمسك بسكين، وعلق على الصورة قائلًا: “ياترى بقتل بيها عصام الصياد ولا بقطع بيها المكرونة بالبشاميل".

أحداث مسلسل صوت وصورة





المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.





أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى،فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى،أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدىالسباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.





مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة





ويعرض العمل عبر قناة dmc، في تمام الساعة 8 مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة 2 صباحا فيما يعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرا،ويتم أيضا عرضها على شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة 8 صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة5 عصرا من السبت إلى الأربعاء، بإضافة إلى منصة watch it الرقمية.