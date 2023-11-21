انت الأن تتابع خبر ستصدمكم هوية الفنانة التي بكى الفنان فريد شوقي ليلة زفافها.. "كان يعشقها بكل جنون"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صفحات اخبارية تهتم بأخبار الفن والمشاهير هوية الفنانة التي بكى الفنان الراحل فريد شوقي عليها ليلة زفافها، حيث كان يحبها بجنون شديد.

انها الفنانة الراحلة هدى سلطان والتي جمعتها علاقة حب اسطورية بالفنان فريد شوقي، لدرجة أنه بكى عليها عندما تزوجت من فنان آخر.

تزوجت هدى سلطان 5 مرات، تزوجت من محمد نجيب وأنجبت منه ابنتها ” نبيلة” ، ثم من المنتج ” فؤاد الجزايرلي” ، وتزوجت بعده فؤاد الأطرش، شقيق الفنان فريد الأطرش.

وتزوجت من الفنان الكبير فريد شوقي، وأنجبت منه ” مها” و” ناهد” ، وقيل إن الطلاق كان برغبتها بسبب غيرتها بسبب المعجبات حوله،و يوم زواجها من المخرج حسن عبدالسلام، كان فريد شوقي يطوف حول المنزل وهو يبكي.

هدى سلطان برعت في السينما وقدمت العديد من الأفلام السينمائية وخاصة مع وحش الشاشة ملك الترسو فريد شوقي.

قدمت هدى سلطان الكثير من الأعمال السينمائية، أبرزها ” الأسطى حسن” ، ” رصيف نمرة 5″ ، ” جعلوني مجرما” ، ” النمرود” ، ” المحتال” ، ” أبو الدهب” ، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما أنجبا خلالها ابنتيهما ” مها” ، و” ناهد” ، ثم انفصلا عام 1969.

ولدت في 15 أغسطس 1925،في طنطا، إسمها الحقيقي هو ” بهيجة عبد العال الحو” ، و شقيقة الفنان محمد فوزي وكان من أكثر الرافضين والراقصين لدخولها الوسط الفني، ولكن أصرت على ذلك على الرغم من تهديده لها و كل من يساعدها بالضرب بالرصاص، ورفضه ووصل إلى قطيعة بينهما امتدت لسنوات.

ارتدت الحجاب في سنواتها الأخيرة و رحلت هدى سلطان عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان في الخامس من شهر يونيو عام 2006 بمستشفى دار الفؤاد، عن عمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد وفاة ابنتها ” مها” بـ50 يوماً، حزنا عليها.