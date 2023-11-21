بعد تعرضها للانتقادات.. نبيل الحلفاوي لـ نجوى إبراهيم: "لا يتستحقون منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة للإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، وذلك بعد تعرضها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها عن تفكيرها في الاعتزال.

وقال نبيل الحلفاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس": "إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوى إبراهيم (ماينفعش أنا اقول ماما نجوى) لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟ هذه فئة لاتستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد".

وأضاف: "هي فئة إختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم وعلينا ألا نتوقف عندهم ولو للحظة. تعبرينهم كما تعبرين بقعة ماء آسن في طريقك فهم ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم".

وكانت نجوى إبراهيم وجهت برسالة لجمهورها حيث تناولت فكرة الاعتزال في المستقبل القريب، وجاءت هذه التصريحات استنادًا إلى التعليقات السلبية التي أثرت في مزاجها وتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال تقديم برنامجها "بيت العز" المذاع عبر نجوم إف إم.

وقالت نجوى إبراهيم: "أول مرة أقرأ تعليقات كثيرة على حاجة نزلت، عدد كبير يمكن 2000 نفر، منهم 500 لازم يتعالجوا".

وتابعت: "الناس تستكثر على الناس الابتسامة، وإن ناس تبقى سعيدة وعندها ملايين، وليه ربنا مديها طلة أو قبول أو أي حاجة كويسة، قولوا الحمد لله يا ريت نبقى زيه".

واستكملت حديثها قائلة: "إنتو إيه اللي يريحكوا، أعتزل؟ أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندي سرطان، وعاملة 7 آلاف عملية وهموت قريب، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية علشان فرحانة بيكم وأتشرف بكلامي معاكم".