ناردين فرج لـ "دوت الخليج الفني": كواليس "صوت وصورة" كانت ممتعة جدًا.. و"ماجدة" تشبهني في هذا الشيئ (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الأنظار إليها بتقديمها شخصية المحامية الجادة الحادة في ملامحها "ماجدة علوان" في مسلسل "صوت وصورة "وقد استطاعت أن تتصدر التريند مع كل مشهد كانت تظهر فيه، وتحدث دوت الخليج الفني مع الفنانة "ناردين فرج" صاحبة شخصية "ماجدة علوان" وكشفت لنا في تصريحات خاصة كواليس المسلسل بالإضافة إلى استعدادها للشخصية، وأيضًا أزالت لنا الستار عن ما يشبها في شخصية المحامية ماجدة علوان.

كشفت "ناردين فرج" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كواليس مسلسل "صوت وصورة" قائلة: "كواليس المسلسل حقيقي كانت حلوة جدًا كلنا مبسوطين أننا مع بعض في روح من التعاون والإيجابية وكله حابب النجاح لبعض وكله حابب أن كل واحد فينا طالع شكله حلو واداؤه حلو، الناس متفاعلة معاه فكلنا فرحانين جدًا لبعض ووقت التصوير كنا كدة بردو".

وتابعت قائلة: "أعتقد أن دي بردو من الحاجات اللي باينة على الشاشة أن كل الممثلين نفسهم النجاح لبعض ودي حاجة انا حسيت بيها أكثر لشخصية ماجدة يعني لما يكون في مشهد حلو يكلموني ناردين ده كان حلو أو ي، فدوي عابد، الفنانة حنان مطاوع تبعتلي رسالة وتقولي طبعًا نجلاء بدر هائلة لأن كل مشاهدي معاها فكان فيه روح حلوة أو ي أو ي في المسلسل، وانا طبعًا بعمل نفس الحاجة بالنسبالي استاذ وليد فواز كان رائع، فدوي كانت رائعة وصدقي طبعًا وعمرو وهبه وكله كله اتبسطنا جدًا مع بعض".

وعن استعدادها لشخصية المحامية "ماجدة علوان" تحدثت قائلة: "في الأول طبعًا قعدت مع المخرج بحيه تحية كبيرة جدًا، هو السبب الأساسي اللي خلانا كلنا نطلع بالشكل ده وهو السهل الممتنع البسيط ولكن مركز في التفاصيل اللي بتفرق في كل مشهد، بكل سهولة من غير تعقيد".

وتابعت: "فاتكلمنا الأول مع بعض وقالي هو شايف ماجدة ازاي وأخذت منه الفكرة اللى هو واخدها عنها وابتديت انا أفكر في طريقة شكلها في لبسها في شعرها في الميكاب بتاعها وأنا عايزاها تبقي عاملة ازاي بناءً على التعليمات بتاعت المخرج وطلعت بالشكل ده".

وكشفت ناردين فرج، عن وجه الشبه بينها وبين شخصية "ماجدة علوان" قائلة: "لا يوجد أي تشابه بيني وبين شخصية ماجدة غير أني ساعات بعمل شعري زيها لكن في تفاصيل الشخصية لا يوجد شبه.. دي كل الناس بتكرهها".