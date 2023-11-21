نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناردين فرج لـ "دوت الخليج الفني": هذه أغرب التعليقات على شخصية "ماجدة".. وقصدت اظهارها للجمهور بهذا الشكل (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ناردين فرج، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد تقديمها شخصية المحامية "ماجدة علوان" في مسلسل "صوت وصورة"، وذلك لما أثارته الشخصية من استفزاز لدي الجمهور من ملامحها الحادة ونظراتها الشريرة في المسلسل.

وكشفت ناردين فرج في تصريحات لـ "دوت الخليج الفني" عن أغرب التعليقات التي تلقتها على شخصية ماجدة، وأيضًا سبب عدم تغيرها تسريحة شعر ماجدة طوال حلقات المسلسل.

ناردين فرج تكشف أغرب التعليقات التي تلقتها على شخصية ماجدة علوان.

وقالت: "أغرب التعليقات كانت على شعري حتي أنا وفدوي كنا بنقعد نتريق ونزلنا صورة من الفركش حتي كانوا بيقولوا أن فرق الشعر ده هو السبب في كل البلاوي اللي بتحصل في المسلسل إذا كان في شعري أو شعر سعاد، ف دي كانت من أغرب التعليقات أن الناس كانت مركزة أوي في الشعر زيادة".

وتابعت: "بردو من اغرب التعليقات اللي بقرأها على السوشيال ميديا أو اللي بتضحك احنا عايزين محامية زي ماجدة تترافع عننا في القضايا بتاعتنا أو لو حد عايز اي حاجة يكلم ماجدة في دي بردو من الحاجات اللي كانت بتضحكني أوي".

سر ثبات تسريحة شعر ماجدة علوان طوال حلقات "صوت وصورة".

وأوضحت: "بصراحة أنا كنت قاصدة أنها تفضل كدة طول الوقت لأن أولًا مطلعتش بنفس الشكل ده في ولا حاجة قبل كدة فكنت حابة أن يكون شكلها مختلف عن سارة وعن مسلسل بين السطور هو كان المفروض ينزل قبل كدة بس لسه منزلش، فكنت حابة إنه ا تكون مختلفة وانا مكنتش حابة أغير في شكلها لأن إحنا كناس طبيعية مش بنغير شكلنا يعني مبغيرش شكلي أو تسريحة شعري".

واستكملت قائلة: "خصوصًا أن ماجدة اغلب المشاهد يا في المكتب يا راجعة من الشغل أو راجعة من المحكمة، فهي مثلًا مظهرتش ولا مرة وهي في بيتها أكيد في بيتها هتكون فاكه شعرها، وكمان انا لقيت أن أغلب اللوكيشن بتاعتها كمان واحدة وأحنا كبني آدمين مش بنغير شكلنا كتير، يعني أنا ك ناردين في الحقيقة قليل أو ي لما اغير شكلي أو تسريحة شعري زي كل الناس محدش بيلم شعره مره ويسيب شعره مرة".

وأضافت: "ده غير لو أنا عايزة اطلع شكلها حلو مختلفة لكن أنا محبتش أن ده يحصل كنت عايزاها تطلع قاسية بالميكاب بتاعها بشعرها وجزء الانثي اللي فيها يكون من طريقة لبسها أن هي شيك أو ي حتي أنها مش بتغير الساعة والشنطة والحلق ففي حاجات كتير مش بتغيرها مش بس شعرها".