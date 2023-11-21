نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر: أرفض فكرة تبني الأطفال.. وهذا سبب ابتعادي عن البطولة المطلقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن الأمومة وتجسيدها لدور الأم في بعض الأعمال، وعن رأيها في فكرة تبني طفل، وعن عدم خوضها البطولة المطلقة حتى الآن، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها.

وقالت نجلاء بدر، إنها رفضت البطولة المطلقة أكثر من مرة، وعرض عليها ذلك الأمر أكثر من مرة، ولكن هناك أعمال إذا قبلت بها كبطولة مطلقة ستخسر كثيرا من رصيدها، والمكسب في حد ذاته فيما تقدمه حاليا هو أهم لديها من كثرة عدد المشاهد، والسيناريوهات في البطولة المطلقة يجب أن تكون مدروسة بالبطل.

وعن نجاحها في أدوار الأمومة، أضافت نجلاء، أنها لم تمارس شعور الأمومة في الحقيقة، ودائما تقول إن الفنان يجب أن يبتعد عن حياته الشخصية ويبحث عن أدوار نجلاء بدر تشير إلى نجاحها في أدوار الأمومة وتؤكد أنها لم تعيش هذا الشعور فعليًا، وتعتبر أن الفنان يجب أن يتجنب الاندماج في حياته الشخصية ويسعى لتجسيد أدوار جديدة، وأن تمتعها بتجسيد شعور الأمومة في أعمالها الفنية، مشيرة إلى أن هذا الإحساس ممتع وتجده فرصة لتعويض نواحي ناقصة في حياتها الشخصية، خاصة مع الأطفال والشباب المراهقين.

وعبرت نجلاء بدر عن رفضها لفكرة تبني الأطفال، لكنها تظهر تأييدها لكفالة الأيتام. تشدد على وجود فارق كبير بين الاثنين، مشيرة إلى أن رفضها لفكرة التبني يعود إلى تحقيق الطفل لسن الرشد في وقت معين. توضح أن في هذا السياق، يمكن أن يكون الاقامة معها غير مناسبة، خاصة إذا كان الطفل في سن مراهقة، وتشدد على أن هذا ينطبق على الفتيات أيضًا حين يتعلق الأمر بالعيش معها في رفقة زوجها.

واستكملت نجلاء حديثها بأن التبني مؤلم لكن الشرع أباح كفالة اليتيم، وأنها لم تستطع رؤيتهم حتى لا تتعلق بهم، وأن كفالة اليتيم واجب ديني.