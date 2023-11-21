نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قريبا بالسينمات".. أحمد العوضي يروج لموعد عرض "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد العوضي لعرض فيلمه الجديد الذي يحمل إسم الإسكندراني، الذي يقوم ببطولته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



فيلم الإسكندراني



وشارك العوضي صورة من كواليس الفيلم التي يكشف من خلالها عن موعد طرحه بدور العرض السينمائية، وعلق عليها قائلا: “بكر الإسكندراني قريبا بالسينمات”.





أبطال فيلم الإسكندراني





فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاحعبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

حق عرب

من ناحية أخرى أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان،وإخراج إسماعيل فاروق



آخر أعمال أحمد العوضي



يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.





أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى،إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.