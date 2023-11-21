ناردين فرج لـ "دوت الخليج الفني": لا توجد مشاهد صعبة في "صوت وصورة".. ولم أتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الأنظار إليها بتقديمها شخصية المحامية الجادة الحادة في ملامحها "ماجدة علوان" في مسلسل "صوت وصورة "وقد استطاعت أن تتصدر التريند مع كل مشهد كانت تظهر فيه، وتحدث “دوت الخليج الفني” مع الفنانة ناردين فرج، صاحبة شخصية "ماجدة علوان" وكشفت لنا في تصريحات خاصة عن المشاهد الصعبة التي واجهتها في المسلسل، ورأيها في الذكاء الإصطناعي، وعن رأيها وتوقعها لنجاح المسلسل.

وكشفت ناردين فرج لـ "دوت الخليج الفني “ رأيها في الذكاء الإصطناعي قائلة: ”هو شئ موجود في حياتنا سواء وافقنا عليه أو رفضناه فهو موجود وظاهرة موجودة لازم نتقبلها".

وتابعت قائلة: "كمان في مشهد لـ ماجدة مع نيرمين في نص الحلقات قالتها أن لازم يكون في قوانين تُحتم استخدام الذكاء الإصطناعي بطريقة صح ومنضبطة ياما هيكون في عواقب ل ده قانونًا، وهو ده بصراحة اللي لازم يحصل وأعتقد أن الكاتب حب يحط الجملة دي كنوع من أنواع توجيه الرأي تجاه الذكاء الإصطناعي وايه اللي المفروض يحصل هو اه موجود مش هنقدر نلغيه لكن لازم أننا نحد من سوء استعماله".

وعن توقعها نجاح المسلسل أوضحت قائلة: "انا متوقعتش خالص نجاح المسلسل بالشكل ده خصوصًا أن الأوضاع السياسية والأوضاع في المنطقة العربية في أوحش وأسوء أوقات، محدش كان متخيل أن حد هيتفرج على المسلسل كما فاكرين أن توقيته سيئ جدًا يعني، فمحدش كان متوقع ده الناس كلها بتتفرج حقيقي عندي انبهار".

واستكملت قائلة: "أنا كنت متأكدة من المخرج لأنه هو السبب الأساسي اللي خلاني أوافق على هذا العمل واشتغلت معاه قبل كدة في مسلسل فوق مستوي الشبهات كان هو مساعد أول ل هاني خليفة، وكان مساعد أول ل هاني محسن في لعبة نيوتن وكان مساعد أول في مسلسل قصر النيل، ف أنا اشتغلت معاه كتير جدًا".

وأضافت: "أنا عارفة أن المخرج هيكون له مستقبل وكلنا كنا متوقعين أن النهاردة أو بكرة أو امبارح هتكون أول أعماله فهو أول ما كلمني كان بالنسبالي كنت متأكدة أنه هيعمل شغل حلو لإنه منضبط وعنده رؤية وإحساس كمخرج عارف هو عايز ايه، ف كنت عارفة أن المسلسل هيطلع كويس ولكن مش بشكل النجاح الكبير ده".

وعن المشاهد الصعبة التي واجهتها في المسلسل أوضحت قائلة: "مفيش أصعب مشهد أو ي عند ماجدة قد ايه هي المشاهد اللي حبيتها وكانت مهمة، انا وصدقي كانت مشاهد مهمة لأنها مختلفة وأنا اغلب الوقت بتعامل مع نفس الشخصيات".

وتابعت قائلة: "ونيرمين بردو كان مشهد مهم لما اعترفتلي أنها راحلته قبل ما يتقتل، المشاهد مع صدقي كانت مختلفة لأنها كانت بتبين الخير والشر وكانت بتبين المحامي الكويس من المحامي الأي كلام، كانت مثيرة وكانت ممتعة جدًا بالنسبالي وكنت مستنياها جدًا يعني".