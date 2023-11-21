نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي لـ هالة صدقي: "بحبك يا ملكه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة للفنانة هالة صدقي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت منة فضالي مجموعة من الصور برفقة الفنانة هالة صدقي، وعلقت عليها قائلة: "الحب كله بحبها من قلبي واحلي شغل معاكي كفايه قلبها وروحها الحلوه زينب في (صوابع زينب) مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه لأي عمل وحقيقي انتي مكسب لأي حد يعرفك أو يشتغل معاكي بحبك يا ملكه احلي هالوله.









أحداث مسرحية صوابع زينب

يذكر أن هالة صدقي ومنة فضالي يشاركان في مسرحية “صوابع زينب ” التي تدور أحداثها حول شخصية زينب التي تجسدها هالةصدقي، وهي أم لثلاث فتيات، يعيشن في حي شعبي، وهدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، ولكن تواجه زينبصعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة، والتي من الصعب السيطرة عليهن، فتقوم بوضع خطة للسيطرة عليهن وتحقيق هدفها.



أبطال مسرحية صوابع زينب

ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب عدد من النجوم أبرزهم هالة صدقي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، منة فضالي،جيهان الشماشرجي، مصطفى حجاج، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام.



جعفر العمدة

ويذكر أن مسلسل جع العمدة الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، قد جمع بين كلأ من الفنانة هالة صدقي والفنانة منة فضالي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي 2023، وشاركها بطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، سلوى عثمان، لبنى ونس، طارق النهري، محمد غنيم، جوري بكر، وعصام السقا، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.