ناردين فرج لـ "دوت الخليج الفني": "الغرفة 207" من أقرب الأعمال لقلبي.. وهذا رأيي في المسلسلات القصيرة (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة "ناردين فرج" محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد تقديمها شخصية المحامية "ماجدة علوان" في مسلسل "صوت وصورة"، وذلك لما أثارته الشخصية من استفزاز لدي الجمهور من ملامحها الحادة ونظراتها الشريرة في المسلسل.

وكشفت ناردين فرج في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" عن أقرب أعمالها لقلبها، وعن الأعمال التي تحب تقديمها، ورأيها في المسلسلات القصيرة.

وأفصحت في البداية عن نوعية الأعمال التي لا تحب تقديمها قائلة: "لم أفكر في نوعية الأعمال التي لا يمكنني تقديمها ولكن انا اللي بفكر فيه لما الأعمال بتجيلي أني اختار حاجة اكون فيها مختلفة وتظهر جانب مختلف مني لكن مفكرتش ايه اللي أنا مش هعمله"

وتحدثت عن موعد عرض الجزء الثاني من الغرفة 207 قائلة: "لا أعلم متي موعد عرض الجزء الثاني من الغرفة 207، المسلسل بالنسبالي وفي ناس بتقلق من المسلسلات أو الأعمال الدرامية الماخؤذة من الروايات لأن بيحصل مقارنة خصوصًا لو رواية ناجحة جدًا زي الغرفة 207، فهي أصلا رواية ناجحة لكاتب تقيل جدًا كل الناس بتحترمه وبتحترم كتابته".

وتابعت قائلة: "طبعًا كان مقلق شوية بس لما قرأت السيناريو عرفت أن ده مختلف مش هيجي منه كتير يعني كان مكتوب مفيش كلمة بتتغير من كتر ما كان مكتوب حلو، أستاذ تامر إبراهيم كان كاتبه حلو أوي، والمسلسل ده من الأعمال القريبة جدًا لقلبي حبيت سارة أو ي شخصية حبيتها وحسيت أن في حاجات بينا مشتركة ف أثرت فيا جامد حتي النهاية بردو".

وكشفت رأيها في المسلسلات القصيرة قائلة: "أنا شايفة أن دي فكرة ناجحة جدًا أن ميبقاش في تطويل أوي في الأحداث لأن لما بيكون 30 حلقة بيكون في تطويل في بعض الحلقات في النص عشان نعرف نكمل 30 حلقة".

واستكملت قائلة: "فالمسلسلات اللي بتكون من 4 أو 5 أو 15 حلقة أنا شايفة أنها فكرة عبقرية بنقدر من خلالها نوصل ونتناقش ونصور أعمال ممكن تبان مختصرة جدًا فبنكون مش مضطرين نكمل ل 30 حلقة لكن بنقدمها وبيكون الإيقاع بتاعها سريع والناس مبتزهقش منها".