نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حبيب يوجه رسالة لـ نجوى إبراهيم لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه السيناريست تامر حبيب، رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم يدعمها من خلالها، وذلك بعد تعرضها للانتقاد من قبل جمهورها.

وشارك حبيب منشور يدعم من خلاله الإعلامية نجوى إبراهيم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب قائلًا: "السيدة العظيمة، الايقونة، صاحبة المشوار والتاريخ الراقي، ماما نجوي التي ابهجت طفولتي، والإعلامية والممثلة ذات المشوار الطويل والمشرف والمحطات المضيئة الكثيرة، السيدة نجوي ابراهيم، والتي مازالت تعمل ما تحب رغم كل المعوقات... لك كل الاحترام والتقدير والثناء يا سيدتي، ويا ريت كل من تنطبق عليه معاني كلمة ( انسان ) يقتدي بك وباصرارك علي التحقق والحفاظ عليالقمة والتفرد".





وتابع: "انا متأكد أن ما قاله عديمي الإنسانية والرحمة، المرضي كما وصفتيهم، ومرضهم أكثر خبثًا وضراوة وضرر من اي مرض آخر،هذا الهراء الذي نشروه علي صفحات التواصل لن يزيدك الا قوة وصلابة وشعور بالفخر والامتنان لربنا اللي انعم عليكي بنعمة الآدمية وحرم هؤلاء المساكين منها... الكلاب تعوي والقافلة تسير يا ماما نجوي يا حلوة وعقبال ١٨٠ سنة مانتحرمش فيهم من صوتك وطلتك الليمش شبه اي حد غير نجوي إبراهيم".





رسالة نجوى إبراهيم لمنتقديها





كانت قد حلت الإعلامية نجوى إبراهيم ضيفه على برنامج بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM ووجهت رسالة لمنتقديها خلال مسيرتها الفنية والإعلامية،والتي كشفت من خلالها عن ما تعانيه من مرض السرطان؛ ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها.





تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم





ووجهت نجوى رسالة لمنتقديها قائلة: أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعةتتعالجوا.





وتابعت: إنتو عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي لإني اتخنقت مشعلى آخر عمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسك.





وأكملت: الناس بتستكر على غيرها الابتسامة، وليه لازم كل الناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيهوباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد، انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟.





وأضافت: عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جايةأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكي.. حبوا بعض شوية.