نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شاكوش يروج لأحدث أغنياته "ملكش مكان" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش لأغنية الجديدة التي أنتهى من تسجيلها والتي تحمل عنوان “ملكش مكان” ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





أغنية ملكش مكان لـ حسن شاكوش





وشارك “شاكوش” مقطع فيديو من داخل كواليس تسجيل الاغنية عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق: “ملكش مكان خسرت دلعناوالروقان، الجديد ان شاء الله يا رب يعجبكم”.









أسباب توقف وعودة حسن شاكوش للغناء





وكان قد أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن عودته للعمل بعد فترة من الغياب، لتضامه مع الشعب الفلسطيني، لما يتعرضون له منانتهاكات وجرائم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لقتل الآلاف من الأبرياء، وكشف أسباب عودته لساحة العمل.

قام حسن شاكوش بالظهور من خلال بث مباشر عبر حسابه على “إنستجرام”، وقال: “ورايا التزامات، ومعايا أخواتي وأهلي نحو 5 أو 6 بيوت وفرقتي نحو 40 فرد واللي شغالين معايا نحو 7 أشخاص، ولو أنا قعدت في البيت الـ 50 أو 60 بيت دول مش هيلاقوا يأكلواومتعلقين بعد ربنا بيا أنا".

أما عن لغنائه للمهرجانات قال شاكوش: “أنا مميز في الحتة ديه وأنا لما بغني بحب أني أكون متفاعل مع الجمهور بتاعي وفيه ناس منالجمهور بيحبوا رقصي، والواحد مش بيلبس بدلة رقص ويطلع يغني وربنا يخليلنا الناس اللي في ضهرنا ويحبونا واللي بيكرهنا بيقولنا ربنايهديكم ويصلح حالكم لأننا وصلنا لمرحلة إن 95% مننا أننا بنكره الخير لأي حد ناجح حتى لو راجل بتاع ورنيش هنلاقي ليه أعداء”.

حسن شاكوش يعلن عن إمكانية اعتزاله

أما عن فكرة إعتزال حسن شاكوش فرد قائلًا: “الهدى ديه حاجة بتاعت ربنا وأنا مبعملش حاجة غلط وأي شاب في الدنيا يتمنى شغلتي،وأحسن ما أبيع مخدرات، الله أعلم بظروف اللي بيبيع مخدرات أو وراه إيه من مسئوليات أو ديون إيه، العذر لكل أخواتي الشباب”.

واختتم شاكوش حديثه: الفترة الجاية فيه شغل إن شاء الله كتير في إسكندرية.. إسكندرية ديه مش بلد ده شعب، وعندي كذا حفلة فيأوروبا في فرنسا وهولندا ولندن لسه التواريخ ما اتحطتش وعندي في أمريكا.