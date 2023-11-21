نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناردين فرج لـ "دوت الخليج الفني": مشاهدي مع صدقي صخر في "صوت وصورة" مهمة جدًا.. لم أتوقع هذا النجاح للمسلسل.. ورسمت شخصية ماجدة بتعليمات المخرج (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد خطفها الأنظار وتحقيقها نجاحًا كبيرًا بشخصية المحامية ماجدة وتصدرها التريند طوال حلقات المسلسل، تحدث دوت الخليج الفني مع الفنانة ناردين فرج، التي كشفت بدورها العديد من الكواليس وآرائها حول الذكاء الاصطناعي والمسلسلات القصيرة كما أفصحت عن أقرب الأعمال لقلبها.

وإليكم نص الحوار:-

1- حدثينا عن كواليس المسلسل وكيف استعددتي لـ شخصية ماجدة علوان؟

“كواليس المسلسل حقيقي كانت حلوة جدًا كلنا كنا مبسوطين أننا مع بعض في روح من التعاون والإيجابية وكله حابب النجاح لبعض وكله حابب أن كل واحد فينا طالع شكله حلو واداؤه حلو”

.

وتابعت: “استعددت للدور في الأول قعدت مع المخرج فاتكلمنا الأول مع بعض وقالي هو شايف ماجدة ازاي وأخذت منه الفكرة اللى هو واخدها عنها وابتديت انا أفكر في طريقة شكلها بناءً على التعليمات بتاعت المخرج وطلعت بالشكل ده”.

2- ما وجه الشبه بينك وبين شخصية ماجدة؟

“لا يوجد أي تشابه بيني وبين شخصية ماجدة ولكن الشبه الوحيد أني ساعات بعمل شعري زيها”.

3-ما أغرب تعليقات الجمهور التي قرأتيها عن شخصية ماجدة؟

“أغرب التعليقات كانت على شعري والناس كانت مركزة أوي في الشعر زيادة، وكمان كان من على السوشيال ميديا احنا عايزين محامية زي ماجدة تترافع عننا في القضايا أو لو حد عايز اي حاجة يكلم ماجدة في دي بردو من الحاجات اللي كانت بتضحكني أوي”.

4- بخصوص تسريحة شعر ماجدة علوان.. هل قصدتي أن تفضل ثابته طوال المسلسل لكي تعطي إيحاءً بحدة الشخصية ؟

“بصراحة أنا كنت قاصدة أنها تفضل كدة طول الوقت لأن أولًا مطلعتش بنفس الشكل ده في ولا حاجة قبل كدة فكنت حابة أن يكون شكلها مختلف، وأن إحنا كناس طبيعية مش بنغير شكلنا”.

5-في رأيك هل يوجد أي فائدة من الذكاء الإصطناعي أم كله أضرار مثلما رأينا في المسلسل؟

“الذكاء الإصطناعي هو شئ موجود في حياتنا سواء وافقنا عليه أو رفضناه فهو موجود وظاهرة موجودة لازم نتقبلها، هو موجود لكن مش هنقدر نلغيه لكن لازم أننا نحد من سوء استعماله”.

6-هل توقعتي نجاح المسلسل بهذا الشكل الضخم وتصدره التريند؟

“متوقعتش خالص نجاح المسلسل بالشكل ده خصوصًا أن الأوضاع السياسية والأوضاع في المنطقة العربية في أوحش وأسوء أوقات، فمحدش كان متوقع النجاح ده وكمان كنت واثقة في المخرج أنه هيطلع شغل كويس وناجح ولكن مش بالشكل ده”.

7-ما أصعب مشهد مر عليك بالمسلسل ؟

“لا يوجد أصعب مشهد أو ي عند ماجدة قد ايه هي المشاهد اللي حبيتها وكانت مهمة، انا وصدقي كانت مشاهد مهمة لأنها مختلفة وأنا اغلب الوقت بتعامل مع نفس الشخصيات، ونيرمين بردو كان مشهد مهم لما اعترفتلي أنها راحلته قبل ما يتقتل، المشاهد مع صدقي كانت مختلفة لأنها كانت بتبين الخير والشر وكانت بتبين المحامي الكويس من المحامي الأي كلام، كانت مثيرة وكانت ممتعة جدًا بالنسبالي وكنت مستنياها جدًا يعني”.

8-ما نوعية الأعمال اتي يستحيل أنك تقدميها؟

“لم أفكر في نوعية الأعمال التي لا يمكنني تقديمها ولكن انا اللي بفكر فيه لما الأعمال بتجيلي أني اختار حاجة اكون فيها مختلفة وتظهر جانب مختلف مني لكن مفكرتش ايه اللي أنا مش هعمله”.

9-متى موعد الجزء الثاني من مسلسل “الغرفة 207”، وما رأيك في تجربة المسلسلات المأخوذة عن روايات؟

لا أعلم متي موعد عرض الجزء الثاني من الغرفة 207، في ناس بتقلق من المسلسلات أو الأعمال الدرامية المأخؤذة من الروايات لأن بيحصل مقارنة خصوصًا لو رواية ناجحة جدًا زي الغرفة 207.

وتابعت:ده طبعًا كان مقلق شوية بس لما قرأت السيناريو عرفت أن ده مختلف مش هيجي منه كتير، والمسلسل ده من الأعمال القريبة جدًا لقلبي حبيت سارة وحسيت أن في حاجات بينا مشتركة.

10-في الفترة الأخيرة انتشرت أكثر المسلسلات القصيرة من وجهه نظرك ماالسبب في تحقيقها نجاحات كبيرة ؟

أنا شايفة أن دي فكرة ناجحة جدًا أن ميبقاش في تطويل أوي في الأحداث لأن لما بيكون 30 حلقة بيكون في تطويل في بعض الحلقات في النص عشان نعرف نكمل 30 حلقة، فالمسلسلات اللي بتكون من 4 أو 5 أو 15 حلقة أنا شايفة أنها فكرة عبقرية بنقدر من خلالها نوصل ونتناقش ونصور أعمال ممكن تبان مختصرة جدًا فبنكون مش مضطرين نكمل ل 30 حلقة لكن بنقدمها وبيكون الإيقاع بتاعها سريع والناس مبتزهقش منها.