نستعرض تفاصيل مسلسل ”الغدّار” بطولة النجم التركي شاتاي أولوسوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:31 صباحاً - ينتظر محبو النجم التركي شاتاي أولوسوي عرض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الغدار" ويشارك في بطولته، سمية أيدوغان.

ومن المقرر أن يبدأ شاتاي أولوسوي تصوير مشاهده مشاهده خلال هذه الفترة، وسيحصل أولوسوي على ٢ مليون ليرة تركية مقابل كل حلقة من مسلسل “الغدار” الذي سيعرض على قناة فوكس التركية.

تعرف على أحداث مسلسل "الغدار"

تدور أحداثه في إطار الاثارة والتشويق وعن ثنائي ليفانت وآيدان وهما مرتبطان بعلاقة حب قوية جدًا ليفانت سيترك حب حياته وعائلته ليلتحق بالخدمة العسكريةفي غيابه آيدان ستشارك في مسابقة للجمال. ليفانت سيجد نفسه في الجيش وسط أحداث لم يتوقعها أبدًا فيصبح رجلًا قاسيًا ويعود إلى دياره كقاتل مأجور.

شاتاي أولوسوي هو ممثل وعارض ازياء من مواليد تركيا، ذاع صيته عندما شارك بمسلسل سميتها فريحة الذي لعب دور أمير، والذي حقق شهرة كبيرة جدا في تركيا والوطن العربي، ومثل أفضل ثنائي مع هازل كايا، وبعد النجاح العظيم الذي حققه مسلسل اسميتها فريحة في جزئيه الأول والثاني عرض المنتج على جغطاي القيام بالجزء الثالث من المسلسل الذي يعرف مشوار أمير الذي توقف عن العرض بسبب انخفاض عدد مشاهدته،

وتولى بطولة فيلم Anadolu Kartallari في عام 2011 حيث قام بدور أحمد أنور ولقد حطم هذا الفيلم شباك التذاكر في تركيا وكان الأول تلك السنة.

وفي سبتمبر 2013 بدأ جغطاي بالعمل بمسلسله الجديد مد جزر بدور يامان كوبار، وهو مسلسل مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير The OC،