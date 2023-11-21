تامر حبيب يوجه رسالة لـ نجوى إبراهيم بعد تعرضها للانتقاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:31 صباحاً - وجه السيناريست تامر حبيب، رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم يدعمها من خلالها، وذلك بعد تعرضها للانتقاد من قبل جمهورها.

وشارك حبيب منشور يدعم من خلاله الإعلامية نجوى إبراهيم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب قائلًا: "السيدة العظيمة، الايقونة، صاحبة المشوار والتاريخ الراقي، ماما نجوي التي ابهجت طفولتي، والإعلامية والممثلة ذات المشوار الطويل والمشرف والمحطات المضيئة الكثيرة، السيدة نجوي ابراهيم، والتي مازالت تعمل ما تحب رغم كل المعوقات... لك كل الاحترام والتقدير والثناء يا سيدتي، ويا ريت كل من تنطبق عليه معاني كلمة ( انسان ) يقتدي بك وباصرارك علي التحقق والحفاظ عليالقمة والتفرد".

وتابع: "انا متأكد أن ما قاله عديمي الإنسانية والرحمة، المرضي كما وصفتيهم، ومرضهم أكثر خبثًا وضراوة وضرر من اي مرض آخر،هذا الهراء الذي نشروه علي صفحات التواصل لن يزيدك الا قوة وصلابة وشعور بالفخر والامتنان لربنا اللي انعم عليكي بنعمة الآدمية وحرم هؤلاء المساكين منها... الكلاب تعوي والقافلة تسير يا ماما نجوي يا حلوة وعقبال ١٨٠ سنة مانتحرمش فيهم من صوتك وطلتك الليمش شبه اي حد غير نجوي إبراهيم".