سهر الصايغ تتعاقد على مسلسل "المعلم".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة سهر الصايغ، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "المعلم" أمام النجم مصطفى شعبان، وإخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.





سهر الصايغ تتعرض لحادث سير





كشفت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعرضها لحادث سير مروع فيمنتصفالطريق، ونقلت على إثره لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها.





وعلقت على صور الحادث قائلة: "الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاءفعل….مش ده المهم …المهم اني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال …انا الحمد لله ربنا وقفلي نحو ٣٠ ابن حلال..زشالوا العربيه حرفيًا وماسبونيش غير والعربيه علي الاسفلت..اشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله".





فيلم الباب الأخضر





شاركت سهر الصايغ مؤخرًا في بطولة فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتهاولم تظهر للنور.





أحداث فيلم الباب الأخضر





تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربة الراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.





آخر أعمال سهر الصايغ





ويذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى السباق رمضان الماضي 2023.





أبطال مسلسل بابا المجال

وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم، المسلسل منتأليفوإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.



