نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم نبيل الحلفاوي وصلاح عبدالله.. نجوم الفن يدعمون نجوى إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم الدعم للإعلامية نجوى إبراهيم، بعد تعرضها للإنتقاد من قِبل الجمهور وشملت هذه الإنتقادات مطالبات باعتزالها والتنمر عليها وعلى مسيرتها الفنية.



نبيل الحلفاوي



قام الفنان نبيل الحلفاوي بدعم الإعلامية نجوى ابراهيم من خلال تغريدة شاركها عبر حسابه في منصة "إكس": "إلى الإعلامية المتألقةدوما السيدة نجوى إبراهيم (ماينفعش أنا اقول ماما نجوى) لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟ هذه فئة لاتستحق منك أدنىاهتمام ولو بحرف واحد".

وأضاف: "هي فئة إختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم وعلينا ألانتوقف عندهم ولو للحظة. تعبرينهم كما تعبرين بقعة ماء آسن في طريقك فهم ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم".





صلاح عبدالله





وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة دعم ومحبة للإعلامية المصرية البارزة صاحبة التأثير العميق في أطفال مصر والعالم العربي على مدارسنوات طويلة، وقال عبر حسابه بموقع X:" اللي قالوا الكلام دا ياهانم لسانهُم عايز قطعُه وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه" ولماجيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك "بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة "وزي ماشفتي الكلام البصل ياريت تشوفي الكلام.



لقاء الخميسي

ودعمت لقاء الخميسي نجوى ابراهيم قائلة:" أنت ست الكُل وست الستات الأستاذة الجميلة اللي أبهجت قلوبنا سنين وجمالك لا يوصفجمال قلبك وجمال روحك ووجهك ولا يهمك من أي مريض محروم من الحُب ومليان عقد وبيطلع عقده على الناس وكأنه منزه ومُختار ومن أولياءربنا.. كلنا بنحب نجوى إبراهيم.



وفاء عامر

وحرصت وفاء عامر علي تقديم الدعم لنجوى إبراهيم قائلة: "حضرتك الماضي والحاضر والمستقبل، وقمر وهتفضلي من أهم وأجمل مذيعات العرب".



درة

وجهت الفنانة درة رسالة دعم لنجوى إبراهيم من خلال حسابها على تطبيق إنستجرام قائلة: " انتي جميلة ونحن نحبك لا تلتفتي للذين قلوبهم مريضه".





تامر حبيب





وشارك حبيب منشور يدعم من خلاله الإعلامية نجوى إبراهيم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب قائلًا: "السيدة العظيمة، الايقونة، صاحبة المشوار والتاريخ الراقي، ماما نجوي التي ابهجت طفولتي، والإعلامية والممثلة ذاتالمشوار الطويل والمشرف والمحطات المضيئة الكثيرة، السيدة نجوي ابراهيم، والتي مازالت تعمل ما تحب رغم كل المعوقات... لك كل الاحترام والتقدير والثناء يا سيدتي، ويا ريت كل من تنطبق عليه معاني كلمة ( انسان ) يقتدي بك وباصرارك علي التحقق والحفاظ علي القمة والتفرد".





وتابع: "انا متأكد أن ما قاله عديمي الإنسانية والرحمة، المرضي كما وصفتيهم، ومرضهم أكثر خبثًا وضراوة وضرر من اي مرض آخر،هذا الهراء الذي نشروه علي صفحات التواصل لن يزيدك الا قوة وصلابة وشعور بالفخر والامتنان لربنا اللي انعم عليكي بنعمة الآدمية وحرم هؤلاء المساكين منها... الكلاب تعوي والقافلة تسير يا ماما نجوي يا حلوة وعقبال ١٨٠ سنة مانتحرمش فيهم من صوتك وطلتك الليمش شبه اي حد غير نجوي إبراهيم".