نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود يقتحم مسرح الجريمة لحل لغز الجثة في "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “زينهم” للفنان أحمد داود، الذي يعمل خلاله كطبيب شرعي، حول حل لغز الجثة، كما ظهرت "جميلة “سلمى أبوضيف صديقة القتيلة، وتوصلت لمعلومات حول جريمة قتل صديقتها، وأجبرت د. زينهم على الذهاب معها إلى مسرح الجريمة متسلقًا المواسير بعدما هددته ”جميلة بكشف سرّ عمله في الطب الشرعي أمام والدته إذا لم يذهب معها.

كما شهدت الأحداث تعرض كريم قاسم، لحالة من الصدمة في أولى أيام عمله بالمشرحة، وانتهى بالأمر بوقوعه مغشيًا عليه.

من هم صناع مسلسل “زينهم”؟

مسلسل “زينهم” من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، وآخرون من النجوم.

وعرض لأحمد داود، مؤخرًا برنامج “الكونتينر”، على قناة On tv، واستعرض خلاله الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، وزار مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

ما هي أحدث أعمال أحمد داود؟

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيهًا مصريًا.