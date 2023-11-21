"ريم ودينا وسيف وحسام".. أسماء منحوسة عام 2024 (اعرف حظك في العام الجديد من اسمك"

أحمد جودة - القاهرة - "محظوظ أم منحوس".. اعرف حظك في 2024 من اسمك فقط

هل لديك فضول لمعرفة ما الذي يخبئه لك عام 2024؟، إليك الأسماء المنحوسة خلال العام الجديد حسب كل برج من الأبراج خلال الفترة المقبلة، حسب عالمة الفلك وتوقعات الأبراج جمانة قبيسي، خلال إحدى اللقاءات، فالاسم يؤثر كثيرا على حظوظنا السنوية فمن خلال جمع قيمة الاسم العددية مع الرقم الخاصّ بالسنة سينتج رقم يدل على مقدار الحظ أو النحس.

"محظوظ أم منحوس".. اعرف حظك في 2024 من اسمك فقط

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الأسماء المنحوسة والأسماء الأكثر حظًا من الشباب والبنات خلال عام 2024، وجاءت كالتالي:

أسماء بنات منحوسة خلال عام 2024

ريم.

سوسن.

مها.

سعاد.

إيمان.

فرح.

نادين.

دارين.

دينا.

دنيا.

حنان.

أسماء بنات محظوظة في عام 2024

ندى.

آلاء.

أمل.

هدى.

هبة.

سماح.

سامية.

سالي.

سها.

آية.

نجلاء.

شاهد فيديو.. أسماء تعتبر نحس في عالم الأبراج.. توقعات 2024 (اعرف حظ اسمك في العام الجديد)

أسماء أولاد منحوسة خلال عام 2024

حسام.

سيف.

نايف.

أسامة.

أسماء أولاد محظوظة في عام 2024