نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعرض اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل "صوت وصورة" ومن المفترض معرفة قاتل عصام السيد "مراد مكرم" خلال أحداث الحلقة ويتوقع الجمهور أن القاتل ماجدة "ناردين فرج" أو سعاد "فدوي عابد".

تفاصيل مسلسل "صوت وصورة"

مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة"

مسلسل صوت وصورة يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.