نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آدم ساندلر يحتفل بعرض فيلمه الجديد Leo في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الممثل الكوميدي آدم ساندلر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Leo من انتاج شبكة نتفليكس، في احتفالية مميزة بمدينة لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يطرح ضمن أفلام الرسوم المتحركة، وشهد حضور لابنتي ساندلر ضمن الضيوف.

عودة لعروض "ستاند أب كوميدي"

يأتي ذلك بعد أن قرر أن يعود نجم الكوميديا الكبير آدم ساندلر لتقديم عروض ستاند أب كوميدي من جديد في جولة تشمل مجموعة عروض ستاند أب كوميدي، يطوف بها آدم ساندلر عبر ما يصل لـ 25 مدينة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تنطلق فعاليات الجولة بداية من شهر نوفمبر المقبل، تحت عنوان تسويقي رسمي هو I Missed You Tour.

والـ 25 مدينة التي سيقدم بها ساندلر العروض، ستكون جميعها في إطار قارة أمريكا الشمالية، ما بين الولايات المتحدة وكندا.

أحدث أعمال "ساندلر"

وكان قد احتفل كل من النجم آدم ساندلر، والنجمة جينفر أنستون بالعرض الخاص الأول لفيلمهما الجديد، Murder Mystery 2.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير الرسمي التي أجراها الثنائي للفيلم، استعدادًا، للاحتفال بعرضه في كثير من المدن الأمريكية والاوروبية ضمن حملة الترويج.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Murder Mystery 2 يطرح كجزء ثاني من سلسلة أفلام تشويق وكوميديا، تستوحى أحداثها من روايات أجاثا كريستي.

الفيلم سيشارك في بطولته ميلاني لوران، وعديل اختار، وكوهو فيرما، ومارك سترونج وداني بون.