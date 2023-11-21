انت الان تتابع خبر جنسية الفنانة سعاد حسني الحقيقية انكشفت أخيراً والجمهور مصدوم.. مش مصرية ولا لبنانية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صفحات فنية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير جنسية الفنانة سعاد حسني الحقيقية، الأمر الذي فجر ضجة، حيث كان يعتقد الكثير انها مصرية.

إن الفنانة الراحلة سعاد حسني صاحبة لقب سندريلا الشاشة العربية لم تكن من أصول مصرية أو عربية كما يعرف الجميع وانما أصولها لم يتوقعها جمهورها ومحبيها.

والد الفنانة الراحلة سعاد حسني هو الخطّاط والرسام السوريّ المعروف محمد حسني البابا الذي ينحدر من أصول كردية الذي سافر مع عائلته من سوريا ليستقر في مصر لتنشأ السندريلا بين أحضان النيل.

واحتلت الفنانة سعاد حسني، المركز الثاني كأفضل ممثلة في القرن العشرين في احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، وقد وقع اختيار النقاد على 8 أفلام من بطولتها، لتصبح بذلك من صاحبات الأرقام القياسية بالمشاركة مع الفنانة فاتن حمامة.لأول مرة، فجرت الفلكية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف مفاجأة غير متوقعة بعدما كشفت حقيقة توقعاتها التي اطلقتها مؤخرا.

ليلى عبد اللطيف قالت أنها ندمانة وحزينة من التعليقات السلبية التي تعرضت لها مؤخرا، وافادت أن توقعاتها لن تتحقق إلا بأمر الله.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد كشفت إن نهاية هذا العام سيشهد أحداثا دموية، لكنه سوف يشهد ايام سلمية من جهة أخرى.

وأضافت عبد اللطيف في توقعاتها أن المدارس اللبنانية ستتعرض للقفل، وسوف يشهد مطار رفيق الحريري أحداث شغب وفوضى وسيكون موظفو المطار في قلب الحدث، وسوف ينجح محمد الحوت رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط في حل تلك للمشكلة وسوف يجد حلاً.

ونفت ليلى عبد اللطيف قيام حرب عالمية ثالثة هذا العام لكنها توقعت أن تشهد بعض الدول العربية بعض الكوارث الزراعية وظهور أزمات بالغة في الغذاء، كذلك توقعت حدوث حرائق ومشاهد نيران بين الناس في بعض الدول العربية الأخرى.

وتوقعت أن المهاجرين خارج البلاد سوف يعودون لدولتهم لبنان ويقيموا فيها وسوف ينشأون شبكة استثمارات ناجحة.

وأشارت ليلى عبد اللطيف أن عام 2023 سوف يشهد ظواهر غريبة مثل اختفاء بعض المدن وفي عام 2024 و2025 ستهاجم بعض الحيوانات المفترسة الإنسان.