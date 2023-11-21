انت الان تتابع خبر سألوا غادة عبد الرازق اتجوزتي من عصام الحضري "عرفي" ليه؟.. فانهارت واعترفت بكل شيء! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق من خلال لقاء سابق عن عدد زيجاتها التي بلغت أكثر من خمس زيجات كان آخرها من المصور هشام زنيتي والتي انفصلت عنه مؤخرا.

الفنانة المصرية اثارت الجدل بزيجاتها وتعرضت خلال فترتها الفنية للعديد من الشائعات التي كانت تهدد مشتقبلها الفني.

تعتبر الفنانة غادة عبد الرازق من أكثر الفنانات اللاتي تعرضن للعديد من المشاكل والأزمات ما جعلتها تتوقف كثيرا اثناء مشوارها الفني.

لكن اكثر ما تتعرض له من مطبات هو كثرة زيجاتها الرسمية التي بلغت خمس زيجات.. تخللها حدوث الانفصال المؤقت والدائم كثيرا.

واضافة إلى ذلك شائعات زواجها السري التي تنطلق كل فترة وبانتظام ومن شخصيات مختلفة.. وكثيرا ما اختلفت غادة مع زميلاتها ومخرجي اعمالها.

ونفت غادة عبد الرازق ما تردد عن زواجها العرفي من لاعب كرة القدم عصام الحضري، مشيرة إلى أنه من قبيل الشائعات التي تتردد حولها بين حين وآخر، ولا تلقي لها بالاً.

وأضافت: "أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".

وفي وقت سابق، نفى الحضري الشائعة خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة": "هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية".