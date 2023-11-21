انت الان تتابع خبر أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي.. رد غير متوقع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علقت الفنانة شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد لأول مرة على طلاق ابنتها من الفنان أحمد فهمي.

ونشرت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد صورة لابنتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات انستجرام .

وكتبت شيرين المنزلاوي :" أطيب وأحن مخلوقة في الدنيا ، ربنا يكرمك على قد جمال قلبك".

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي وكتبت عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.