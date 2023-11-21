ياسمين عز تقنن أوضاعها لدى نقابة الإعلاميين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - توجّهت الإعلامية ياسمين عز، إلى مقر نقابة الإعلاميين بجاردن سيتي،؛ وذلك لتقديم أوراق تقنين أوضاعها القانونية، وحصولها على عضوية النقابة، وذلك في إطار حرص قناة mbc مصر على التعاون المُثمر والبنّاء مع نقابة الإعلاميين، وممارسة إعلامييها الإعلام بطريقة قانونية.

وأعرب نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة عن ترحيبه بهذه الخطوة، وقال إنها بداية لمزيد من التعاون مع قناة mbc مصر، لتقديم رسالة إعلامية هادفة وصادقة للمتلقّي العربي والمصري.

وأكد نقيب الإعلاميين أن قناة mbc مصر، هي أحد الوسائل الإعلامية المهمة للمشاهد المصري، وهي شريك أساسي وقوي في المنظومة الإعلامية المصرية.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بقناة mbc مصر، أن القناة تحرص دائمًا على التواصل مع المؤسسات والهيئات الإعلامية المصرية، وتُقدّر الدور الذي تلعبه نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي، بجانب حفاظها على حقوق أعضائها.