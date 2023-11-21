إيما ستون مقدمة لبرنامج SNL للمرة الخامسة في تاريخها

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود النجمة الكبيرة الحاصلة على الاوسكار ايما ستون للظهور كمقدمة لواحدة من حلقات برنامج التوك شو الكوميدي الشهير Saturday Night Live.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، ستقدم إيما ستون حلقة بالبرنامج للمرة الخامسة في تاريخها، وهي الحلقة التي ستبث للعرض بتاريخ الثاني من ديسمبر المقبل.

ترويج لعمل جديد

وتعود النجمة إيما ستون من جديد للتليفزيون، عبر مسلسل جديد بعنوان The Curse، طرح الإعلان الترويجي الخاص به تمهيدًا لطرحه للعرض قريبًا.

ونقلت ديلي ميل الاعلان الترويجي للمسلسل، الذي سيكون ثاني أعمال إيما ستون لهذا العام، ويشارك في بطولته "ناثان فيلدر"، والمسلسل يشارك في إنتاجه زوج اييما ستون "ديف مكاري".

نجاح في "فينيسيا السينمائي"

وشهد مهرجان فينيسيا السينمائي احتفاءً كبيرًا بفيلم إيما ستون، على الرغم من عدم حضورها العرض الخاص للفيلم، نظرًا لتضامنها مع حملة اضراب الممثلين في هوليوود.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن العرض الخاص لفيلم إيما ستون الجديد "Poor Things" قد نال استحسانًا كبيرً من الجمهور الحاضر، حيث استمرت مدة تصفيقهم لمدة 8 ساعات.

الفيلم يضم في طاقمه نجومًا بارزين من بينهم ويليم دافو ومرك رافلو، اللذين غابوا أيضًا عن حضور عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا.