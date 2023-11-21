انت الان تتابع خبر "شعره كان هيزرّع طعمية".. إسعاد يونس تكشف تفاصيل علاقتها بـ عبد الحليم حافظ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقائها التليفزيوني الأخير في أحد البرامج، كشفت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس تفاصيل علاقتها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

حكت الفنانة إسعاد يونس عن موقف كوميدي بينها وبين الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وهي طفلة صغيرة، وما فعلته فيه بسبب جوعها وتناولها لساندويتش "طعمية".

وخلال لقاء إسعاد يونس في Sold Out مع محمود سعد، حكت عن علاقة عبد الحليم حافظ بأسرتها إذ كان زميلا لوالدتها في معهد الموسيقى وقالت: "أمي كانت في معهد الموسيقى زميلة عبد الحليم حافظ، وكان بيجيلنا البيت ويشيلني ويدلعني".

وتابعت:"عبد الحليم حافظ خدني معاه انتخابات كانت بتتعمل في جنينة المسرح القومي، كان عمري 5 سنين وشالني على أكتافه، وفضلت أقوله أنا جعانه فاشترى لي ساندويتش "طعمية" أكلته وبقيت دماغه حقل من الطعمية وراح لوالدتي قالها معقولة هزرّع طعمية".

وتذكرت إسعاد يونس كيف التحقت بالإذاعة وقالت إن والدتها طلبت من زميل لها أن يدرسها كل المعلومات عن الموسيقى والنوتة الموسيقية وأصبح لديها معرفة كبيرة بها.

وأكملت: "أمي قرأت في الجريدة أنهم كونوا البرنامج الموسيقي الكلاسيكي وطلبوا شخص يشتغل في المكتبة، اتصلت بالإذاعي الكبير طاهر أبو زيد وهو كان صديق مقرب لوالدي وطلبت منه يأخذني في المكتبة وقتها كان عمري 16 سنة ، وطلبت منه أنهم يختبروني قبل أي حاجة، وتم تعييني بالقطعة في البرنامج الموسيقي لتنسيق المكتبة، أخذت 12 جنيه في الشهر، أول مرتب كان نص شهر 6 جنيه فصلت بيهم فستانين لأختي إيمان واشتريت حاجات كتير".

على جانب آخر، تعود إسعاد يونس إلى السينما بفيلم جديد بعنوان "عصابة عظيمة".

وتقدم إسعاد يونس دور سيدة أعمال "كفيفة" تدعى "عظيمة"، تواجه مشكلة أثناء تعاملها مع موظف بأحد البنوك، فتقرر التعاون مع عصابة للسطو على البنك وسرقة الأموال المودعة به.

وفيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبة.ومن تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

يشار إلى أن إسعاد يونس شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "كامل العدد" تكون من 15 حلقة وعرض عبر منصة "شاهد vip".

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دينا الشربيني كل من شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.