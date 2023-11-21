نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد حفلات عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الموسيقار عمر خيرت، على إحياء حفلين ضخمين من المقرر إقامتهما يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 ديسمبر المقبل رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يعود عمر خيرت، يسلسلة حفلاته الموسيقية التى يحييها شهريًا بدار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك بداية من ديسمبر المقبل، بعد توقف دام شهرين بسبب أحداث فلسطين وعمليات القصف المستمر في غزة ومن المتوقع أن يقوم الموسيقار عمر خيرت بالتبرع بمبلغ من عائد الحفل لصالح الشعب الفلسطيني.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

وسيتم طرح التذاكر الخاصة بالحفلين عبر الموقع الخاص بالدار ومن المتوقع أن تنقسم أسعارها إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 1460 جنيهًا، والثانية 1160 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بـ710 جنيهًا.

تفاصيل حفل عمر خيرت

يبدأ الحفلان في الثامنة مساءً ويعزف خلاله خيرت باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما"، وغيرها.