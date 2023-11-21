انت الأن تتابع خبر لقاء الخميسي تكشف عن تعرضها للخيانة.. والمفاجأة في الطريقة التي تعاملت بها مع الموقف؟

والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتحت الفنانة لقاء الخميسي صندوق أسرارها وتحدثت عن علاقاتها العاطفية قبل زواجها من محمد عبد المنصف.

وقالت: "قبل ما أتجوز، الحاجة اللي كانت بتجذبني للراجل، إنه يكون عنده أي صفة من صفات أبويا، وده مش دايما بيبقى حلو لإنها مش بتتحسب كده، وخدت فوق دماغي كتير، كنت بدور على حاجة شبه الراجل ده وبدور على بابايا، لحد ما ربنا هداني وعرفت محمد عبد المنصف".

وتابعت: "اتعلمت من أفشل علاقة في حياتي، إن مش كل اللي أنت عايزه في شريك حياتك هتاخده، هي مش حسبة، هاخد الراجل بالحاجات اللي مريحاني فيه وهيبقى فيه حاجات مش مريحاني بس هكون مضطرة أقبل بيها".

واستكملت: "مش هتقدر تلاقي الشخص اللي راسمه في خيالك، يعني أنا وزوجي محمد عبد المنصف مش شبه بعض خالص، مختلفين تماما، النقطة الوحيدة اللي شبه بعض فيها إننا طيبين".

وواصلت: "أنا اتخانت مرة واحدة، من واحد كنت عارفة إنه يعرف بنات كتير، ولما عرفت بالخيانة سيبته، مش بواجه خالص، مش همشي وأنا مريحاه، مش لسه هقوله هو عمل إيه، هو يقعد يفرك يشوف هو عمل إيه، وأنا بختفي، وبيبقى الحد ده نفسه يعرف إيه الحصل، عاقب نفسك واقعد فكر".