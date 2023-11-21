شاهد كابور ومادهوري ديكست يفتتحان مهرجان IFFI

القاهرة - محمد ابراهيم - يفتتح الثنائي الشهير شاهد كابور ومادهوري ديكست فعاليات مهرجان جوائز الموسيقى الهندية بدورته الجديدة لعام 2023 في مدينة جوا.

ووفق ديلي ميل، الثنائي، سيشاركان في الفاعلية الافتتاحية للحدث الذي شهد ترشحًا لعدد مميز من أحدث أفلام بوليوود.

ترشحات الأوسكار

في الوقت نفسه، تتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الأوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الاوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالًا بعودة كاران من جديد.

والفيلم، يعد أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود الشابة عاليا بهات، ونجم بوليوود الشاب رانفير سينغ.