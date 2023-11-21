نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أغنية ترويجية جديدة لفيلم Animal بعنوان Arjan Vailly في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت أغنية ترويجية جديدة للفيلم الجديد للنجم رانبير كابور، الذي يطرح بعنوان Animal، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من نجوم بوليوود.

ونقل موقع انديا توداي الأغنية الترويجية الجديدة، التي طرحت بعنوان Arjan Vailly وتعكس بما بها من مشاهد، ما يتميز به الفيلم من دموية مفرطة.

حملة ترويجية عملاقة

في إطار الحملة الترويجية المخصصة للفيلم الجديد "Animal" للنجم الهندي رانبير كابور، من المقرر أن يتم عرض مقاطع مميزة على برج خليفة.

ووفقًا للمعلومات المذكورة في موقع India Today، سيتم عرض مشاهد من الفيلم الأصلي، لم تُدرج في النسخة الرسمية، وذلك كجزء من استراتيجية الترويج.

كما وتم إصدار أغنية ترويجية جديدة بعنوان "Papa Meri Jaan"، أداء الفنان Sonu Nigam، كجزء من الحملة الترويجية للفيلم.

وقد تم اختيار هذا التوقيت لإطلاق الأغنية بناءً على احتفالات يوم الطفل في الهند، حيث تستعرض الأغنية العلاقة بين الأب وابنه، الذي يجسده رانبير في الفيلم.

Animal

وفيما يتعلق بتفاصيل الفيلم، تستمر التسريبات حول "Animal"، حيث قرر رانبير كابور تقديم تنازل في أجره من أجل الحصول على نسبة من الأرباح، وهو اختيار سبق وأن اتبعه نجوم بوليوود في محاولة لتوقع نجاح العمل قبل إصداره بشكل رسمي.

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع إنديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من إخراج Sandeep Reddy Vanga.