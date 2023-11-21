انت الان تتابع خبر ماذا قال أحمد العوضي بعد انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز رسمياً ؟! مفاجأة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق الفنان المصري أحمد العوضي على خبر انفصاله عن زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز رغم نجاحهم في تقديم الأعمال كثنائي فني.

حقق أحمد العوضي نجاح كبير مع زوجته ياسمين عبد العزيز في ثلاثة أعمال فنية، لكنه قرر أخيرا الانفصال عنها هذه الفترة وسيقدم كل شخص عمل فني منفرد.

وضح أحمد العوضي أسباب انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، على هامش انطلاق أول أيام تصوير فيلم “الإسكندراني”، تحدث عن دوره في الفيلم.

حيث قال إنه سعيد بتجربة البطولة الأولى التي خاضها في السينما، مع المخرج خالد يوسف، وأكد أنه حريص على تقديم عمل يلقى إعجاب الجمهور.

ووضح: “وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع… مش للريد كاربت والمهرجانات”.

وأشار إلى أن الجمهور سيُعجب بالعمل وبالقصة التي تدور حولها أحداثه، وأنه يركز على عمله بالقول: “مَن حبّه ربّه حبّب فيه خلقه… ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا”.

وكشف العوضي سبب قراره الانفصال فنياً عن ياسمين عبد العزيز هذا العام، مؤكداً أنهما ارتأيا ذلك في انتظار العثور على سيناريو قوي بعد نجاحهما سوياً في عملين، وهما سيعودان في الوقت والعمل المناسبَين.

وأوضح أنه في صدد الإعلان عن مسلسله الرمضاني الجديد قريباً، وفي الوقت نفسه تحضّر ياسمين لعمل بمفردها ستكشف عنه في الوقت المناسب.

الأعمال التي جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

التقى الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في مسلسل "آخر نفس" والذي عرض في شهر رمضان 2019، وكان من إخراج حسام على وتأليف عبد الله حسن.

بعد ذلك حققا نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي حقق مشاهدة عالية في رمضان 2021.

واخيرا، شارك الثنائي الرائع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في مسلسل ضرب نار موسم رمضان 2023.