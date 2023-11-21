انت الان تتابع خبر هل حاولت لقاء الخميسي الانتحار؟.. الفنانة تجيب بكل صراحة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نفت الفنانة لقاء الخميسي صحة ما تم تداوله في وقت سابق عن محاولتها الانتحار.

وقالت: "عمري ما فكرت في الانتحار، بس ابني بيخليني أعيط كل يوم، وشايفة إن أي حد يضايقني يخبط راسه في الحيط".

وتابعت: "كل يوم بكلم نفسي، وبقول أنا لقاء الخميسي وبحبني، وبكلم ربنا، ودا حصل لأني بقيت أحب نفسي مؤخرًا، لأني مكنتش بحب نفسي زمان".

وعن شعورها أثناء نزلوها القبر مع جثمان الفنان الراحل أحمد زكي، قالت: "نزلت القبر مع أحمد زكي، وكان يوما صعبا جدًا، ربنا يرحمه".

وعلقت لقاء الخميسي على تصريحات فنانة شابة، بشأن ترشيحها لتقديم مسلسل راجل وست ستات قبلها.

وقالت: "اللي يتكلم يتكلم وماله أنا نجحت ولا لأ، مببصش أنا للغيبيات دي، شوفت الفيديو الفنانة دي، لكن مردتش، في النهاية مين اللي عمل المسلسل، لقاء ولا هي، كلامها كله مش مظبوط