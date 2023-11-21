صلاح عبد الله والد علي ربيع في فيلم "ع الماشي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يجسد الفنان صلاح عبد الله، دور والد الفنان علي ربيع في فيلم "ع الماشي" حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

من هم فريق عمل فيلم "ع الماشي"؟

الفيلم من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وآية سماحة، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

أعمال النجم صلاح عبد الله الفترة المقبلة

يترقب جمهور النجم صلاح عبدالله أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، ومن المقرر أن يتم العرض خلال الماراثون الرمضاني 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، هدى الإتربي، وحنان يوسف، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل “سفاح الجيزة”، والذي حاز على إعجاب الجماهير، وتصدر المسلسل تريند فور عرضه على الشاشة، وهو بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف، وآخرون من النجوم.

دعم النجم صلاح عبد الله لنجوي إبراهيم

وحرص النجم صلاح عبدالله على دعم الممثلة والإعلامية نجوى إبراهيم بعد تعرضها مضايقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شارك بمنشور عبر فيه عن حبه ودعمه الشديد لها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل مقاطع الفيديوهات على "إنستجرام" وعلق قائلًا: "اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه".



وأضاف: “ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك، يا ريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر، ماما نجوى”.

وتابع: ‏"بإذن الله ليلة جميلة مع ماما نجوى في بيت العيلة،وزي ما شفتي الكلام البصل.. يا ريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر، ماما نجوى، نجوى إبراهيم، كلنا بنحبك".الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم".