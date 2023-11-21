انت الان تتابع خبر أكثر مما تتخيلون".. صافي ثروة الفنانة العالمية انجلينا جولي سيصدمكم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة العالمية انجلينا جولي واحدة من أشهر الفنانات في العالم العربي والغربي، حيث تمتلك جماهيرية كبيرة بعد نجاحها في العديد من اعمالها الفنية.

انجلينا جولي تمتلك ثروة هائلة جعلتها واحدة من اغنى الفنانات في الوسط الفني العالمي، حيث جمعت ثروة لن يتخيلها أحد.

مع حصولها على جائزة الأوسكار، وثلاث جوائز "غولدن غلوب"، ليس من المستغرب أن تكون الممثلة الأميركية أنجلينا جولي من الممثلات الأعلى أجراً في هوليوود.

يقدر صافي ثروة أنجلينا بـ113 مليون جنيه إسترليني، ويعود الفضل في ذلك إلى سلسلة الأفلام الناجحة، التي قدمتها.

كما يُزعم، أيضاً، أن منصة البث الرقمي العالمية ««نتفليكس»، دفعت ما قدره 18 مليون جنيه إسترليني إلى جولي، مقابل فيلم «أولًا قتلوا أبي»، وهو فيلم درامي يعتمد على مذكرات الناشطة الأميركية الكمبودية لاونغ إنغ.

وإلى جانب ذلك، كانت النجمة تمتلك قصراً ومزرعة بقيمة 44.9 مليون جنيه إسترليني باسم «مارافال»، تقاسمتهما مع زوجها السابق براد بيت، إلا أنها ومنذ انفصالهما، باعت أنجلينا حصتها البالغة 50%.

علاوةً على ذلك، تجني الممثلة أرقاماً ضخمة من الصفقات التجارية التي توقعها، إذ حصلت على 10 ملايين دولار، بفضل حملتها الدعائية مع «لويس فويتون»، كما وقعت عقداً متعدد السنوات مع ««سانت جون»، بقيمة 12 مليون دولار، بالإضافة إلى حصةٍ معلنٍ عنها في الشركة، ومقعد في مجلس الإدارة، ونسبة مئوية من الإيرادات.

من هي انجلينا جولي ؟

ولدت أنجلينا جولي في 4 يونيو/ حزيران 1975 في لوس أنجلوس، وهي ممثلة على جوائز عالمية عديدة وفي مقدمة النساء الأكثر تأثيرا في العالم.

تعد انجلينا جولي من أجمل وأشجع نساء العالم، لكونها تسافر للمناطق المتأثرة عبر العالم لمساعدة المحتاجين والأطفال.

ومن أشهر أفلامها السينمائية: تشانجيلنغ أو التحدي سنة 2008 و جيا سنة 1998.