نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايكل بي جوردون يستعد للعودة لجزء رابع من "كريد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المنتج السينمائي أروين وينكلر، أنه سيكون هناك جزء رابع من سلسلة أفلام كريد المشتقة من عالم أفلام بطل الملاكمة "روكي بالبوا" للنجم سيلفستر ستالون.

وعلى مدار ثلاث أجزاء قدم الممثل الشاب مايكل بي جوردان شخصية ادونس كريد، ويستعد الآن للعودة للظهور في جزء رابع من السلسلة.

ووفق ديلي ميل، تحدث المنتج السينمائي الكبير عن أن عودة مايكل بي جوردون للدور ستحدث، مع تولي جوردون أيضًا مهمة الإخراج.

الجزء الثالث

والجزء الثالث من سلسلة أفلام كريد، يشهد تجربة الإخراج الأولى للنجم مايكل بي جوردون لهذه السلسلة، حيث يعود لتجسيد شخصية أودونيس كريد.

وتعود لدور البطولة في الفيلم تيسا طومسون في دور بيانكا، وفلوريان مونتينو في دور فيكتور دراجو، ووود هاريس، وفيليسيا رشاد في دور ماري آن كريد.

النجم المنضم حديثا لأبطال العمل جوناثان ميجورز، الذي يجسد شخصية داميا أندرسون.

فترة نشاط فني لـ مايكل بي جوردون

والنجم مايكل بي جوردون نجم فيلم "كريد" الجديد، يستعد لمشاريع سينمائية مستقبلية أبرزها مشروع سيشهد التعاون الأول له مع النجم ويل سميث.

حيث تأكد رسميًا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، الجزء الثاني من الفيلم، سيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار، أبرزهم هو الممثل الكبير مايكل بي جوردان.

والجزء الأول من فيلم I Am Legend كان قد طرح للعرض في السينما في عام 2007، وكان من بطولة أليس براغا، وتشارلي طحان، وويلو سميث ابنة ويل سميث، وسالي ريتشردسن، وداريل فوستر، وداش مهوك.