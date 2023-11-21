نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتالي بورتمان تواصل الترويج لـ May December بعرض خاص جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل النجمة الكبيرة نتالي بورتمان الحملة الترويجية لأحدث أعمالها السينمائية، الذي يشهد أحدث تعاون لها مع شبكة البث الرقمي نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة لنتالي بورتمان من عرض خاص تم تنظيمه لفيلم May December، بحضور نتالي بورتمان، وبطلة الفيلم النجمة القديرة جوليان موور.

انطلاق الحملة الترويجية

وكانت قد شهدت مدينة لوس أنجلوس حدثًا استثنائيًا بعرض فيلم "May December"، الذي يُعد آخر أعمال النجمة نتالي بورتمان.

وسلطت صحيفة ديلي ميل الضوء على الفعالية، التي حضرها نجوم الفيلم، بما في ذلك النجمة البارعة جوليان مور.

الفيلم هو نتاج تعاون بين نتالي بورتمان وشبكة البث الرقمي نتفليكس، وقد انعكست في العرض الخاص للفيلم لحظات مميزة ومشوقة.

عودة بعد غياب

وعادت نتالي بورتمان إلى العمل بعد تحديات مرت بها في حياتها الزوجية، حيث اكتشفت علاقة زوجها بامرأة أخرى، مما دفعها لاتخاذ قرار صعب بإنهاء علاقتها التي استمرت لمدة 11 عامًا.

ورغم مرور وقت قصير على هذا الانفصال، ظهرت نتالي في المناسبات الرسمية دون خاتم الزواج، إعلانة بذلك نهاية فصل جديد في حياتها الشخصية.

انفصالات مشاهير هوليوود

وفي سياق آخر، أُثيرت مؤخرًا قضايا انفصال أخرى، من بينها طلاق المغني جو جوناس من الممثلة صوفي ترنر، نجمة مسلسل "صراع العروش".

و أعلن جو جوناس، الشاب الأمريكي الموهوب، قراره تقديم طلب الطلاق بعد أربع سنوات من الزواج، وعاش الزوجان في منازل منفصلة لعدة أشهر قبل أن يُقررا الانفصال.

و يبدو أن سبب هذا الانفصال يعود إلى اختلاف أولوياتهما، حيث كانت صوفي ترنر تفضل الحياة الاجتماعية والحفلات، بينما كان جو جوناس يرغب في قضاء وقت أطول في الرعاية الأبوية في المنزل.