نتفليكس تطرح الأزياء والمجوهرات المستخدمة في مسلسل The Crown للبيع

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد طرح الموسم الختامي للعرض رسميًا، أعلنت شبكة نتفليكس عن طرحها للأزياء التي استخدمت في تصوير مشاهد مسلسل The Crown، والمجوهرات والإكسسوارات التي صنعت خصيصًا للمسلسل.

ووفق ديد لاين، فإن منتجين المسلسل، سيتبرعون بعائدات بيع الملابس والإكسسوارات التي ستطرح للبيع بالمزاد بعد استخدامها ضمن أحداث المسلسل الناجح، لصالح واحدة من أكاديميات تعليم الدراما، وتوفير منح دراسية مجانية للطلبة بهذه الأكاديميات.

مقارنة بين الواقع والخيال

وجمع تشابه كبير بين أبطال مسلسل The Crown والشخصيات التي جسدوها في الوقع من افراد الاسرة المالكة بالمملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة قارنت بن كافة الشخصيات التي تم تقديمها في الموسم السادس الختامي من المسلسل، بمن في ذلك الأمير تشارلز، والاميرة ديانا، وحتى الأميرة الشابة زوجة الأمير ويليام الحالية كيت ميدلتون.

العرض الخاص

شهدت مدينة لوس أنجلوس حدثًا ضخمًا بمناسبة العرض الخاص للموسم السادس والختامي من مسلسل "ذا كراون" الذي يتم عرضه على منصة نتفليكس.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" لقطات حصرية من الحدث، الذي شهد حضور نجمة المواسم الجديدة إليزابيث ديبكي، التي تؤدي دور الأميرة ديانا.

وكان الحدث مميزًا بحضور الفنانين روفو كامبا وففلين اديوادرز، اللذين يجسدان شخصيتي الأمير هاري والأمير ويليام على التوالي في هذا العمل التليفزيوني الناجح.

تفاصيل عن المسلسل

وThe Crown، الذي يُعرض على نتفليكس، يعتبر من إنتاجاتها الأصلية ويتميز بميزانية إنتاج ضخمة، يروي المسلسل قصة الأسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة إليزابيث مقاليد الحكم، وكان عرض الموسم الأول في عام 2016.

خلال فتراته المختلفة، قامت الممثلة إميلدا ستاونتون بتجسيد شخصية الملكة إلى جانب الممثلة الشابة كلير فوي في المواسم الأول والثاني. بينما جسدت أوليفيا كولمان، الفائزة بجائزة الأوسكار، شخصية الملكة في المواسم الثالث والرابع.