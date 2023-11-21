نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر التشويقي لفيلم "درويلة" لعرضة قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح صناع فيلم "درويلة" البوستر التشويقي للعمل في بداية للحملة الترويجية له على حساباتهم الرسمية لمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مصحوبًا بتعليق: "قريبًا"، ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر، حيث يغلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر أمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وكشف القائمين على هذا العمل بأن تم طرح هذا البوستر التشويقى داخل العديد من صالات وقاعات دور العرض السينمائى المختلفة، خلال الأيام المنصرمة تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ما هي قصة فيلم «درويلة»؟

وتتمحور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

مكان انتهاء تصوير فيلم «درويلة»

ويذكر أن أسرة عمل فيلم «درويلة» انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فىي أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم: النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسني شتا ومسلم وآخرين.

من هم أبطال فيلم «درويلة»؟

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة بيرد اى وسينرچى فيلمز وسي سينما وفيلم سكوير وإشراف عام أميرة قائد وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.