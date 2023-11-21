"العميل صفر "يواصل تصدره للمركز الرابع في شباك التذاكر لليوم الخامس على التوالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر فيلم "العميل صفر" بطولة النجم الكوميدي أكرم حسني في الحفاظ على مركزه في إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، حيث يحتفظ بالمركز الرابع في شباك التذاكر لليوم الخامس على التوالي،ولازال يحتفظ بنفس الإقبال الجماهيري عليه منذ وقت عرضه منذ 14 أسبوعًا.

ما هي أحداث فيلم "العميل صفر"؟

تدور أحداث فيلم "العميل صفر" في إطار كوميدي لايت حول شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم، الذي يسعى في تقليد مغامرات چيميس بوند بسبب حبه الشديد له فيقوم بعدة مغامرات فاشلة وتنقلب الأحداث ضده.

إيرادات فيلم "العميل صفر"



أعلن الموزع السينمائي محمد الدفراوي في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم العميل صفر في شباك التذاكر أمس، وأكد أنّه حقق 52.3 ألف جنيه فقط، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه على مدار الـ14 أسبوعًا الأخيرة أكثر من 41 مليون جنيه.



من هم أبطال فيلم "العميل صفر"؟

يضم فيلم "العميل صفر" عدد من الفنانين منهم: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، والعمل من تأليف وائل عبدالله، وتحت قيادة المخرج كريم العدل.

ما هي أحدث أعمال الفنان أكرم حسني؟

يستمر الفنان أكرم حسني في التجهيز لمسلسل جديد يحمل اسم "بابا جه"، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم عام 2024، وهو من الأعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت والعمل من تأليف وائل حمدي، وإخراج محمود شكري أبو عميرة.