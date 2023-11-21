نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول كيدمان تؤكد عودتها لجزء ثالث من Big Little Lies في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت النجمة نيكول كيدمان، بأن مسلسلة الناجح Big Little Lies سيعود من جديد في موسم ثالث، بمشاركة بطلاته ريس ويذرسبون وزوي كرافيتس.

ووفق ديلي ميل، قالت نيكول كيدمان، أن العمل على طرح جزء ثالث من المسلسل، يعود قريبًا. من إنتاج شبكة HBO، وبمشاركة أيضًا لورا ديرن في دور البطولة.

جديد أخبار نيكول كيدمان

وتحتفل قريبًا النجمة نيكول كيدمان بتحقيق إنجاز تاريخي بعد أن تم اختيارها لتحصد تكريمًا فريدًا كأول استرالية تحصل على جائزة الإنجاز العمري الشرفية من قبل المعهد الفيلمي الأمريكي.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أعلنت المؤسسة أن مراسم التكريم ستتأجل إلى العام المقبل بسبب تغييرات في ظروف التنظيم ومكان الحفل، حيث سيقام الحدث المميز في 24 إبريل 2024.

مشاريع جديدة

وتعود النجمة الكبيرة إلى الأضواء بمسلسلها الجديد "Expats"، الذي أطلقت شركة أمازون البوستر الترويجي الرسمي له. يتوقع أن يتألق هذا المسلسل على مدى ستة مواسم، ويعتبر إنتاجًا ضخمًا من شبكة أمازون للبث الرقمي "برايم فيديو".

و يجمع العمل بين نيكول كيدمان وجاك هيوستن وبريان تي من سلسلة أفلام عالم الديناصورات.

فترة نشاط فني

وفي سياق متصل، يستعد النجم مورجان فريمان للعودة إلى الشاشة الصغيرة من خلال مشاركته في مسلسل جديد بعنوان "Lioness"، الذي سيتم إنتاجه بواسطة شركة باراماونت بيكتشرز ويعرض عبر منصة البث الإلكتروني "باراماونت بلص".

ويُعتبر هذا العمل الجديد إحدى تجارب النجم الأمريكي في عالم الدراما التليفزيونية، حيث يشارك فيه تحت إشراف الكاتب والمخرج تايلور شريدن.