نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة القليوبية تناقش سبل الحد من العنف المجتمعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة القليوبية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفي السياق نظم بيت ثقافة طوخ لقاء بعنوان "العنف المجتمعي وطرق محاصرته" تحدثت خلاله مروة السيد - أخصائي ثقافي، عن مفهوم العنف، وأشكاله والسياقات التي يتشكل فيها سواء كان مجتمعيًا أو أسرياً.

أسباب تؤدي إلى زيادة معدلات العنف المجتمعي

وأشارت أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة معدلات العنف المجتمعي ومنها التفكك الأسري، وغياب منظومة القيم عن الأسرة في التربية الصحيحة.

واختتمت حديثها بطرح عدة حلول للحد من ظاهرة العنف أهمها ترسيخ مبادئ التفاوض وقبول الاخر، وإعداد البرامج التي تهدف إلى تقليل من العنف المجتمعي من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية، تم فتح باب المناقشة مع الحضور.

ضرورة تجنب العنف

كما شهدت مدرسة رفعت السعودي بسنديون لقاء مماثلا، أكدت خلاله د. هبة حسين -أخصائي نفسي، على ضرورة تجنب العنف سواء في التعامل مع الأقران داخل المدرسة أو خارجها وحتى في محيط الأسرة، كي لا يصبح العنف وسيلة للتعبير عن الاستياء أو الغضب أو الضغط للحصول على ما شيء ما.

من ناحية أخرى نظم الفرع برئاسة ياسر فريد مجموعة من الأنشطة ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، تنوعت ما بين ورش الرسم والحكي، والمسابقات الثقافية، بمناسبة عيد الطفولة وذلك بعدد من مدارس المحافظة وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.